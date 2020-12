Caso Juve-Napoli, Moggi: "Io non avrei taciuto, per questo sono stato fatto fuori"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, l’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha parlato delle sentenza su Juve-Napoli: "Io non avrei taciuto, con questa sentenza si autorizzano le squadre a trovare escamotage per non giocare le partite. A me non sarebbe andato bene e probabilmente è per questo motivo che sono stato fatto fuori, perché dicevo cose che nessuno voleva sentirsi dire”.