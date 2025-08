Caso Lookman, Condò: "Inter e Atalanta recitano una parte, il finale è scritto"

Il giornalista Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, analizza il caso Ademola Lookman. Di seguito un estratto della sua analisi: "L’accorato messaggio di Ademola Lookman ai tifosi dell’Atalanta segna un nuovo passaggio di sceneggiatura verso un finale che pare scritto, ovvero il trasferimento dell’attaccante all’Inter per un compenso fra 45 e 50 milioni. I club tirano la corda, ma per quanto 5 milioni siano una rispettabile differenza, se in ballo ci fosse soltanto il cartellino di Lookman l’intesa sarebbe già stata trovata. La liturgia che va avanti da un po’, invece, suggerisce che Inter e Atalanta stiano recitando una parte per diffondere due messaggi: al suo interno l’Inter, all’esterno l’Atalanta.

Il fondo Oaktree ha messo da tempo in chiaro che la sua strategia di mercato prevede giovani suscettibili di aumentare il loro valore, come Sucic e Luis Henrique. Marotta e Ausilio però hanno ottenuto un budget per restituire immediata energia a una squadra ferita. La strategia dei Percassi, invece, era cedere il solo Lookman, ma la sparata fuori mercato degli arabi per Retegui, irrinunciabile, ha rovesciato la narrazione. Se adesso vendi senza opporre resistenza pure il nigeriano, alimenti gli appetiti dello United per Carnesecchi e del Newcastle per Scalvini. Diventi un club-preda, e dunque Lookman va fatto sospirare".