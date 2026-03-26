Caso Lukaku, Compagnoni: "Assurdo, è strappo col club? Sembra rottura..."

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“L’Italia deve essere concentrata, compatta e non farsi travolgere dalla pressione se non sblocca la partita subito. Deve giocare con la consapevolezza di essere più forte e di poter vincere questa partita. Non vorrei che se la partita rimane sullo 0-0, gli azzurri vadano nel panico”. Lo ha detto Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, telecronista, intervenuto a Radio Marte.

Compagnoni ha parlato anche del caso Lukaku: “Il fatto di non aver concordato con la Società è stato piuttosto grave, non è possibile. Non voglio dire che questo sia stato un atto di rottura, ma sembra uno strappo. La trovo una cosa inaccettabile. Cioè, è strano che un uomo come Lukaku abbia deciso di partire senza dirlo alla Società, senza concordare un piano con il Napoli. Lo trovo grave: non credo che se avesse esposto le sue ragioni per andare in Belgio, il Napoli avrebbe alzato le barricate. E’ un atteggiamento grave, gravissimo, sarà difficile ricucire lo strappo con la Società. Lukaku è un giocatore di livello europeo, trovo tutto questo veramente assurdo”.