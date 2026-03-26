Elmas prima di Danimarca-Macedonia: “Hojlund? Rapporto super, ma per 90’ non saremo amici”

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Al Parken Stadium è tutto pronto per una delle semifinali dei playoff mondiali: alle ore 20:45 si affrontano la Danimarca e la Macedonia del Nord.

Al Parken Stadium è tutto pronto per una delle semifinali dei playoff mondiali: alle ore 20:45 si affrontano la Danimarca e la Macedonia del Nord. La vincente affronterà poi chi uscirà dall’altra semifinale tra Repubblica Ceca e Irlanda. Il commissario tecnico danese Brian Riemer ha scelto di puntare dal primo minuto su Rasmus Højlund. Dall’altra parte il ct Goce Sedloski si affida a Eljif Elmas, inserito nell’undici titolare. Il centrocampista del Napoli ha parlato alla televisione prima della gara, soffermandosi sia sulla sfida sia sul confronto diretto con il compagno di squadra Højlund.

Le parole di Eljif Elmas

"Rasmus mi piace, è un ragazzo ancora molto giovane ma vanta già una grande esperienza internazionale in quanto ha giocato nel Manchester United ed anche nell'Atalanta dove si è messo in mostra prima di trasferirsi in Inghilterra. Il nostro legame nello spogliatoio è eccellente, siamo praticamente vicini di posto. Ammetto che abbiamo parlato di questa gara che ci vedrà di fronte con Danimarca e Macedonia del Nord. Per 90 minuti non saremo amici (ride ndr)".