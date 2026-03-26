Santacroce su Napoli-Milan: “Vi dico il reparto in cui si deciderà la partita”

vedi letture

L'ex calciatore Fabiano Santacroce è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

L'ex calciatore Fabiano Santacroce è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Italia, in difesa Mancini, Bastoni e Calafiori: che ne pensi?

"Sicuramente un po' sbilanciata, sono tutti giocatori che sanno giocare palla a terra, impostare e portarsi in avanti. Questo fa capire il tipo di partite che vuole fare il mister".

Milan, in questo finale ci può essere un cambio per passare a un 4-3-3?

"Non mi aspetto un cambio durante l'anno, è molto complicato e si perdono automatismi. Hanno trovato una quadra e quindi meglio rimanere così".

Napoli-Milan, sarà sfida tra Rabiot e McTominay:

"Sarà bellissima come partita, ci sono tanti giocatori di qualità. Il centrocampo soprattutto di entrambe è incredibile, sono giocatori formidabili e sono curioso di questa sfida. E' proprio a centrocampo che si deciderà la partita. Scelgo McTominay, che ti fa sia i recuperi che la punta. E' un centrocampista veramente completo. Rabiot ha personalità, però McTominay fa tutto, con grinta, tecnica".