Santacroce su Napoli-Milan: “Vi dico il reparto in cui si deciderà la partita”
L'ex calciatore Fabiano Santacroce è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.
Italia, in difesa Mancini, Bastoni e Calafiori: che ne pensi?
"Sicuramente un po' sbilanciata, sono tutti giocatori che sanno giocare palla a terra, impostare e portarsi in avanti. Questo fa capire il tipo di partite che vuole fare il mister".
Milan, in questo finale ci può essere un cambio per passare a un 4-3-3?
"Non mi aspetto un cambio durante l'anno, è molto complicato e si perdono automatismi. Hanno trovato una quadra e quindi meglio rimanere così".
Napoli-Milan, sarà sfida tra Rabiot e McTominay:
"Sarà bellissima come partita, ci sono tanti giocatori di qualità. Il centrocampo soprattutto di entrambe è incredibile, sono giocatori formidabili e sono curioso di questa sfida. E' proprio a centrocampo che si deciderà la partita. Scelgo McTominay, che ti fa sia i recuperi che la punta. E' un centrocampista veramente completo. Rabiot ha personalità, però McTominay fa tutto, con grinta, tecnica".
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