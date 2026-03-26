Chiariello: "Italia-Irlanda come Napoli-Giugliano, questo è il livello..."

vedi letture

Umberto Chiariello questo pomeriggio a Radio Crc ha fatto il punto della situazione trattando vari temi legati all'attualità. "Se l’Italia riesce a tenere a bada i suoi demoni, se Gattuso riesce a sgombrare la mente di questi ragazzi, non pensate alla storia, al passato, al peso sulle spalle: pensate solamente che dovete scendere in campo, dimostrare di essere più forti, perché siete più forti, e vincere. Punto. Semplice. Con spirito e cuore leggero, che sarà difficilissimo ovviamente, non c’è partita.

Non ci può essere partita questa sera, a Bergamo. E se fosse una partita normale di allenamento ci vorrebbe il pallottoliere, probabilmente. Perché questa partita è come Napoli-Giugliano, quando si incontrano per fare l’allenamento congiunto del giovedì. Napoli-Cavese. Questo è il livello. Voi dite che esagero: no, non esagero. L’Italia è composta da undici calciatori, più le riserve, che a vario titolo hanno giocato la Champions. Qualcuno l’ha vinta, il portiere".