De Giovanni: "Scudetto sarebbe impresa meravigliosa e io ci credo!"

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Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, ha parlato a Radio Marte del sogno scudetto che per i tifosi del Napoli a quanto pare è più vivo che mai: “Sono un tIfoso e come tale ci credo sempre al sogno, finchè la matematica lo consentirà. Credo però e soprattutto che il Napoli debba fare tutto quello che gli compete per non avere alla fine della stagione scrupoli di coscienza e rimpianti. La squadra sta vivendo una stagione molto travagliata, si trova comunque in una posizione con vista su un traguardo insperato, anche solo 3 settimane fa quando aveva ben 14 punti di distacco dall’Inter. Tutto è possibile, ma 7 punti di vantaggio da rimontare all’Inter in 8 partite sono davvero un’enormità. Non penso possa accadere, poi nella storia esistono anche le imprese meravigliose”

“Staccare la spina per Conte, in questa sosta di campionato, può essere solo positivo. Il tecnico ha un’applicazione talmente feroce nel proprio lavoro che è doveroso che riposi. Il Napoli in questo momento ha notevoli e disparate alternative offensive di cui nessuno dispone. Con la difesa a tre gli azzurri hanno Alisson o Giovane per allargare il gioco".