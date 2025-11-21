Caso plusvalenze, avv. Afeltra: "Nessun rischio sul piano sportivo. Vi spiego..."

Podcast
A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'avvocato Roberto Afeltra per parlare del rinvio a giudizio nei confronti di Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, per il caso plusvalenze di Osimhen e Manolas. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Non c'è la possibilità di riaprire il processo sportivo, sono scaduti i termini ad aprile da quando Chinè ha ricevuto gli atti dalla Procura della Repubblica. Il rinvio a giudizio è un atto dovuto. A fronte dei precedenti dibattimenti, non c'è stato mai nessun tribunale che ha condannato società per falsi in bilancio derivanti da plusvalenze. La Juventus ha scelto di patteggiare, che è una cosa diversa e non è un riconoscimento di responsabilità".
