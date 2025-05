Cassano attacca Inzaghi: "Disastro! 3 Scudetti nel c*sso avendo la squadra più forte"

L'ex calciatore Antonio Cassano, intervenuto nel corso del podcast Viva el Futbol, ha commentato la vittoria dello scudetto da parte del Napoli: "Lo scudetto è stato buttato al cesso dall'Inter. Noi lo abbiamo sempre detto, a differenza di altri: l'Inter ha 22 titolari. Se tu togli gli 11 titolari dell'Inter e di tutte le altre squadre e ne metti altri 11, l'Inter è la più forte sempre. L'inter doveva vincere anche quest'anno e siccome è il terzo buttato al cesso in 4 anni.

I meriti stratosferici sono al Napoli e al suo allenatore, ma qualcuno mi deve spiegare una cosa su Inzaghi. Nelle quattro stagioni all'Inter, Inzaghi ha fatto sempre meno punti nei gironi di ritorno. Qualcuno mi deve spiegare e dire, motivare, perché l'Inter tre volte che aveva qualcuno dietro i coglioni in campionato lo ha perso. Ha vinto solo una volta e aveva distacco di tanti punti. Il demerito in assoluto è dell'inter e del suo allenatore, che ha fatto un disastro. Inzaghi non è riuscito a fare emergere una squadra clamorosamente più forte".