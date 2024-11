Cassano: "Che emozione quel Napoli avvelenato! Nelle vene degli azzurri c'è il sangue di Conte!"

Nel corso di Viva El Futbol è intervenuto l'ex attaccante Antonio Cassano parlando anche di Milan-Napoli: "Da un lato c'era una squadra con 11 avvelenati contro un'altra che sta provando a diventare squadra, ma l'allenatore non ci riesce. Il Napoli è stato lì, dopo il gol di Lukaku, potevi stare 3 giorni ma non gli fai mai gol. Ho avuto i brividi quando Conte all'85' correva sulla fascia insieme a Neres, lui ti mette in testa un veleno, un amore, una passione, l'obiettivo unico dello Scudetto.

Ci sono tanti sistemi, tanti modi di giocar bene, come Simeone, Conte dopo la prima partita a 3 poi è passato a 4, dopo aver lavorato 40 giorni a 3. Ha buttato subito dentro McTominay, ha fatto diventare Politano un quinto, lasciando libero Kvara, lui è nella testa dei giocatori. Nelle vene dei giocatori scorre il sangue di Antonio Conte, li sta avvelenando di passione, sta facendo un lavoro stratoferico, lo bacia chi entra e chi esce, grande rapporto pure con l'ambiente dopo un anno disastroso. E' inaspettato, sta già dando fastidio all'Inter e sarà un inferno se vorrà vincere lo Scudetto. Poi sulla partita c'è stata una sola squadra in campo. Puoi parlare di gioco, tattica, può non piacere, ma è squadra!".