Cassano: “Di Lorenzo voleva andarsene, il Napoli doveva mandarlo via a calci in culo!”

Antonio Cassano, ex calciatore, ai microfoni di Viva El Futbol ha parlato del momento del Napoli e non solo: “Di Lorenzo ha detto a tutti che voleva andare via. Lui è il capitano, come si fa a ripartire da lui? Adesso dicono che è rimasto per Conte, probabilmente gli danno anche qualcosa in più. Il Napoli doveva mandarlo via se voleva andarsene. Se vuoi cambiare, cambia. Conte ha voluto la permanenza di Kvara e Di Lorenzo, ma a che condizioni? Tu capitano, se vuoi andare via e poi fai un passo indietro, che esempio dai? Altro disastro, il Napoli doveva mandarlo via a calci in culo”.