Cassano: “Lobotka è un fenomeno, altro che Barella! Inzaghi? In 3 anni ha buttato 2 scudetti”

Nel corso di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha commentato il passaggio del turno dell’Inter in Champions League dopo il 2-2 con il Bayern Monaco: “L’Inter del 2010 dava 10-0 a questa, era molto ma molto più forte: senza se e senza ma. Ma non negli 11, nei 15-16. Nessuno di questa squadra avrebbe mai giocato con quelli, erano troppo forti: grande personalità, c'era gente di qualità clamorosa, c'era qualcuno che era il migliore nel suo ruolo. C'è poco da discutere. A me faceva più paura il Bayern del Barcellona, i tedeschi li vedevo più strutturati. Il Barcellona può fare un giochino: o dà 4 gol oppure rischia come col Dortmund. Giocare con loro che ti mettono i piedi sulla metà campo, devi sapere che faranno loro la partita: devi essere bravo a venir fuori dal primo pressing per fargli male. L'Inter in campionato? In questo momento doveva essere già finito: per quanto è più forte, doveva avere 10 punti sul Napoli. Ha buttato troppi punti al cesso facilmente.

Per me giocare a calcio vuol dire essere coraggiosi, avere la palla, creare tanto: io tutte queste cose nell'Inter non le vedo. Bastoni e Barella? Per me non sono quelli che fanno passare: se io calciatore devo incontrare Bastoni o Materazzi, voglio incontrare Bastoni tutta la vita, non sa fare il difensore e mancare. Per me non è un grande difensore come lo fanno passare. Tanti opinionisti e giornalisti vogliono far passare Barella come un giocatore eccelso, io non lo vedo: se devo paragonarlo a Stankovic, dico fermiamoci e non scherziamo. Per me sono due giocatori normali che non mi piacciono.

Quando io vedo giocare De Jong, Pedri, Rice, vedo una roba diversa. Non vado a toccare dei totem, ma in Italia abbiamo un giocatore che è un fenomeno: Lobotka. Se io devo scegliere tra lui e Barella, tutta la vita Lobotka: è di un altro livello rispetto a Barella, a me non dà niente.

Riguardo al percorso di Inzaghi, io ricordo che l'Inter ha buttato al cesso due scudetti e la finale di Champions che ha raggiunto l'ha raggiunta perché se Onana non si inventa le parate di gomito va a casa. Poi ha beccato il Benfica e il Milan. Era più forte ed è passata.

In finale è vero che la partita cambia se Lukaku segna, ma fino all'1-0 l'Inter è stata solo lì dietro. Me la ricordo benissimo. In tre anni Inzaghi ha buttato via due scudetti, l'Inter era la più forte: il secondo anno ha perso 12 partite. Il Napoli quell'anno ha mandato via sei titolari e ha giocato con tanti punti interrogativi: l'Inter ha perso 12 partite ed era la più forte, cosa devo dire? A marzo di quell'anno il buon Marotta, l'amico dei giornalisti, ha parlato con 2-3 allenatori perché voleva mandarlo via. Poi ha vinto un po' di partite, ha fatto la finale ed è cambiato tutto. Marotta sa di calcio? No, io lo conosco. Il fenomeno è Ausilio, non parla e fa tanti acquisti".