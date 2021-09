Cassano replica all'agente di Jorginho: "Sciacquati la bocca, sono stato un fenomeno!"

A TMW l'agente di Jorginho, Joao Santos, aveva detto che Cassano criticava il suo assistito perché "frustrato non avendo vinto nulla in carriera". Non si è fatta attendere la risposta di Fantantonio che a Bobo Tv ha detto: "Nella mia vita con tutti i disastri che ho fatto ho giocato nelle squadre più forti del mondo: Real Madrid, Milan e Inter. Se lui prende tutti i suoi assistiti non valgono me che posso giocare con il piede destro legato. Io sono stato un fenomeno, solo la testa non mi ha aiutato. Non sono un frustato, nella vita non mi manca niente, sono ricco e famoso. La prossima volta che parli di Cassano sciacquati la bocca!".