Cassano: "Serie A diventata il quinto campionato d'Europa, lo dimostra il Milan in Champions"

Ospite della BoboTv, l'ex attaccante di Inter, Milan, Sampdoria, Roma e Parma Antonio Cassano ha parlato così delle difficoltà delle italiane in Europa, in particolare del Milan: "Il campionato italiano è molto sotto rispetto a quello si possa pensare, lo dimostra che la squadra che in Italia gioca meglio, il Milan, fa una fatica incredibile nelle quattro partite giocate in Europa. Questo mi conferma che la Serie A è diventato il quinto campionato in Europa".