Castellacci: "Credo che solo la Serie A possa ricominciare, difficile per le altre categorie"

Enrico Castellacci, storico medico sociale della nazionale italiana, parla a Marte Sport Live: “Ci sono delle remore dal punto di vista sanitario quando non ci sono le condizioni. I protocolli della Figc sono molto rigidi, ma implicano delle scelte. Secondo me soltanto la A può ricominciare, le altre categorie hanno difficoltà. Ricevo quotidianamente telefonate e mail di squadre che non possono applicare queste regole. Ci sono alcuni punti da chiarire, altrimenti si rischia di bloccare il campionato. Probabilmente sarebbe servita una linea guida europea. Bisogna approfondire anche il tema dei tamponi: spesso mancano e non ci sono i reagenti. Non possiamo trascurare i problemi di natura etica”.