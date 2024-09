Causio esalta la Juve: "Ha presupposti molto interessanti"

"Una Juventus con presupposti molto interessanti. Ma la squadra ha cambiato tanto, in campo e in panchina: prima di un mese non vedremo la vera Juventus di Thiago Motta". Così Franco Causio, ex giocatore bianconero, ha commentato la prestazione della squadra di Thiago Motta contro il Psv in un'intervista concessa a Tuttosport. Elogi per Nico Gonzalez: "Il lavoro svolto sugli esterni da lui e da Yildiz, contro il Psv, è stato decisivo: puntare l’uomo e creare la superiorità, nel calcio di oggi, assume un valore cruciale".

Archiviato l'esordio nella nuova Champions, testa al big match contro il Napoli. Per l'ex campione del mondo, la gara si deciderà in mezzo al campo: "Il Napoli ha una mediana eccezionale: penso a giocatori come Lobotka o Anguissa. Thiago Motta dovrà estrarre un altro coniglio dal cilindro, come appena fatto con McKennie, per rispondere al meglio".