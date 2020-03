Causio: "Inutile giocare a porte chiuse, se si riparte bisogna farlo con i tifosi"

Franco Causio, da Udine, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Inutile giocare a porte chiuse, senza pubblico non si può fare. Prima di far ricominciare il campionato, bisogna avere l'autorizzazione a tutti ad andare allo stadio. Se non ci sarà data, meglio non ricominciare proprio. Il problema principale è la salute, poi viene tutto il resto. Capisco gli investimenti e tutto il discorso economico, ma per ricominciare serve il pubblico".