Cavani-Napoli, Alvino: "Non vale nemmeno la pena parlarne, mi sa di provincialismo"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Cavani? Non vale la pena nemmeno parlarne, è un nome che suscita sempre emozione in tutto l'ambiente Napoli, è un nome che si alimenta giorno dopo giorno prendendo fuoco da se stesso, terminando con un'illusione. Io sono uno che vuole stare con i piedi per terra, per me questo discorso Cavani-Napoli non esiste. Mi sa tanto di provincialismo da parte dei napoletani".