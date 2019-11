CdS, Giordano: "Ancelotti via? Dico no, non vedo sostituti all'altezza"

“Bisognerebbe ritrovare un pochino di serenità e servirebbe qualche risultato”. Così parla Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Marte: “Credo che Ancelotti abbia ancora il controllo dello spogliatoio, continua a pensare che il suo esonero non sia la soluzione anche perché non vedo chi potrebbe sostituirlo. In questo momento al tecnico è stata data una fiducia condizionata, le gare con Milan e Liverpool saranno sicuramente importanti. Rigore? Non capisco come non si possa concedere il penalty per il tocco di Lerager in area, è un errore grossolano così come quello del rigore non dato a Llorente contro l’Atalanta. Se il Napoli avesse segnato quei rigori, ora avrebbe quattro punti in più e vivrebbe una situazione più tranquilla”.