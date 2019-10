CdS, Giordano: "Col Salisburgo coppia Insigne-Mertens. Ibra? Dico no per un motivo..."

La firma del Corriere dello Sport Antonio Giordano, ai microfoni di Radio Marte, commenta così il momento del Napoli: “Non credo che Milik giocherà col Salisburgo. Per l’attacco penso che vedremo Insigne fare coppia con Mertens, con un centrocampo più robusto che vedrà Zielinski sulla corsia mancina. Se prenderei Ibrahimovic? Onestamente no. Perché il Napoli per come è fatto rischierebbe poi di implodere, sarebbe un pieno esagerato che finirebbe per soffocare gli altri per la sua personalità".