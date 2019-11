CdS, Giordano: "Fabian ha prospettive spaziali. Il Napoli deve dare di nuovo entusiasmo"

Nel corso di Radio Marte, a Marte Sport Live, il giornalista de il Corriere dello Sport, Antonio Giordano ha parlato del centrocampista spagnolo, dell’ammutinamento e della situazione in casa Napoli: "Clausola da 180 milioni per Fabian? Resta l’argomento centrale in casa Napoli, soprattutto il giorno dopo il gol con la Nazionale. Con l’Atalanta ha disputato una partita speciale, poi è successo qualcosa ed è difficile capire cosa perché non è accaduto solo a lui, ma a tanti nel Napoli. Fabian però, resta un calciatore dalle prospettive spaziali.



Napoli? Vanno restituite le emozioni ai tifosi del Napoli, proprio come ha fatto la Nazionale di Mancini nei confronti di tutti gli italiani. E’ difficile vincere in Italia perché c’è la Juventus, ma il Napoli deve dare di nuovo entusiasmo, passione e sentimento.



Ammutinamento? L’ammutinamento rappresenta uno spartiacque, sappiamo cosa c’è stato prima, ma non sappiamo cosa ci sarà domani. Ancelotti rappresenta il collante tra due unità che sono divise e non deve godere di un’immunità totale, ma non gli si può negare una conoscenza tecnica, tattica e psicologica. Detto questo, il Napoli non può far passare tutto liscio perché la società non può essere ostaggio delle decisioni dei calciatori”