CdS, Giordano fiducioso: "Sabato vedremo un Koulibaly rigenerato"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere delle Sport: “Di partite belle lo scorso anno ne abbiamo vissute tante, soprattutto in campo internazionale. Poi i risultati non sempre sorridono e anche.

Koulibaly aveva bisogno di una fase di allenamento più intenso, è rimasto a Castelvolturno e credo che già sabato lo vedremo rigenerato. In realtà anche Allan aveva bisogno di maggiore concentrazione, ma quando chiama la Nazionale è sempre un momento sacro per i giocatori.

Questa sosta sarà sufficiente per Ancelotti per rimettere a posto un Napoli più equilibrato. Non mi aspettavo una Sampdoria a 0 punti dopo 2 giornate di campionato anche perché lo scorso anno per larghi tratti ha sorpreso”.