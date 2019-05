CdS, Giordano: "Viste le sofferenze dell'Inter? Napoli deve godersi qualificazione Champions"

Antonio Giordano, firma della Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla stagione del Napoli: “Credo che debba prevalere la soddisfazione al termine di questa stagione, immagino che i tifosi del Napoli siano stati felici di non provare le sofferenze che hanno provato i tifosi dell’Inter che hanno rischiato di restare fuori dalla Champions. In questa grande alternanza del nostro calcio ci sono due certezze: Juve e Napoli che vanno in Champions. Questi meriti vanno riconosciuti altrimenti si entra in un frullatore impazzito