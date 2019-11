CdS, Marolda: "Siamo a inizio stagione, Napoli trovi una soluzione e ristabilisca ordine"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, ha detto la sua sull'ammutinamento e le sue conseguenze al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Comincio con una domanda, la più importante: e ora come si esce da questa situazione? Anche perché questa stagione è appena cominciata. Ci sono una Champions in corso, una Coppa Italia da giocare, un campionato in cui bisogna arrivare almeno al quarto posto. Io spero che il Napoli trovi una soluzione, anche forzata, ma che si ristabilisca un ordine delle cose".