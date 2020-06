CdS, Ramazzotti: "Auspicio è quello di anticipare ingresso dei tifosi allo stadio"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista de Il Corriere dello Sport, interrogato su vari temi riguardanti la ripresa del calcio “Attualmente c'è un DPCM valido fino al 14 luglio che impedisce l'accesso al pubblico per eventi sportivi. Quindi bisogna attenderne lo scadere. Per la ripresa la FIGC è riuscita a convincere il Governo ad anticipare un po', l'auspicio è quello di poter anticipare a prima del 14 luglio l'ingresso degli spettatori. Riuscire a riaprire parzialmente gli stadi, dopo quella data, sarebbe comunque un successo.

Partite in chiaro? Dalla parte del Ministro c'è abbastanza fiducia nel riuscire a risolvere la vicenda. Per evitare diffide da TV private interessate a trasmettere la partita – che andrebbe su TV8, canale SKY – bisogna creare un tavolo e mettere tutti d'accordo. La RAI e Mediaset potrebbero essere accontentate mandando due ore dopo dal fischio d'inizio gli highlights. Sicuramente in questi giorni il Ministro ne parlerà con i diretti interessati, ma arrivare all'inizio del campionato, senza un accordo, rende complicata la ripresa. La scelta di Lisbona è quasi fatta, la formula è quella, non ci sono dubbi. In Portogallo la curva dei contagi è bassa, sono un po' preoccupati perché sono stati riaperti i voli dal Brasile. È una situazione ovviamente monitorata dalla UEFA, ma con ogni probabilità ci sarà gente negli stadi".