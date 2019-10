Cds, Ramazzotti: "Meret non rischia l'Europeo. Di Lorenzo esordirà stasera..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista de"Il Corriere dello Sport": "Di Lorenzo confermo giocherà dall'inizio e sarà il diciannovesimo esordiente dell'era Mancini. Dopo le indicazioni di ieri sera in allenamento. Sembra che Mancini riconosca il talento e le sue convocazioni sembrano siano più logiche rispetto al passato, ma anche gli altri allenatori come Ventura sembrava fare scelte non logiche ma alla fine erano dovute alle valutazioni del momento. Meret non rischia la convocazione agli europei. Se continua a giocare con continuità nel Napoli non avrà problemi ad essere convocato per gli Europei.Questa è una Nazionale che ha ritrovato e riportato entusiasmo tra la gente, valorizzando il gioco ed i giovani calciatori."