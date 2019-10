Ceccarini: "Basta incidenti di percorso, ora il Napoli raccolga quanto merita!"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha avuto qualche incidente di percorso in campionato, ma ora servono punti fondamentali per recuperare il terreno perduto. Gli azzurri avrebbero meritato di più in qualche partita, come quella col Cagliari. Quanto accaduto in quel match non deve più accadere. Insigne? Se è al 100% è un giocatore che è un valore aggiunto per la squadra. Ma anche Lozano darà tanti vantaggi e tanta qualità".