Ceccarini: "Lozano voluto da Ancelotti, ora il Napoli attende Icardi. La Juve è bloccata..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio: "Lozano era uno degli obiettivi del Napoli, indicato proprio da Ancelotti, e l'hanno portato a casa. Ci lavoravano da tempo, domani sera arriverà e mercoledì mattina farà le visite. Il Napoli ora è alla finestra per Icardi mentre per James situazione di stallo che prosegue. Icardi? E' la settimana più importante, deve decidere cosa vuole fare perché poi altrimenti diventa tardi. Il Napoli può fare uno sforzo, vuole provarci. La Juve c'è, ma non è semplice la situazione perché deve vendere Mandzukic e Dybala, quest'ultimo però non all'Inter che chiude Sanchez".