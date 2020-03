Ceccarini sul rinnovo Mertens: "Col Barça si è capito quale sarebbe stato il suo destino"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Su Mertens ho sempre avuto la speranza per i tifosi, anche lui si è sempre dimostrato chiaro nel suo intento, se avesse voluto anche oggi avrebbe avuto le occasioni di andare via, invece lui voleva Napoli. La chiave è stato anche il gol col Barcellona, lì si è capito che non avrebbe potuto fare diversamente, è un ragazzo serio e professionale, ed infatti dopo tre giorni c'è stato l'incontro con De Laurentiis".