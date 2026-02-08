Cesarano: "Errori difesa? Se gli cambi sempre posizione... ed ora Beukema come entra?"
Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano: "Secondo me questi errori individuali possono dipendere anche da questa continua rotazione dei ruoli nei tre centrali. Una volta uno sta al centrodestra, un’altra volta uno sta al centro, un’altra volta uno sta al centrosinistra. E una volta gioca Juan Jesus e un’altra volta gioca Rrahmani.
Un allenatore così bravo, così esperto, così navigato non può mettere in condizioni psicologiche Beukema di entrare con la tensione e la preoccupazione che non dà garanzia all’allenatore. Con quale testa va in campo? Certe letture sbagliate dei giocatori, può dipendere anche dal fatto che ruotano sempre, non c’è questo assestamento della difesa".
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
