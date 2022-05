Cesarano svela: "Koulibaly poteva andare in Premier, vidi il fax con un'offerta ufficiale..."

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dopo il primo anno di Sarri al Napoli, vidi un fax con un'offerta ufficiale per Koulibaly. Arriva dalla Premier League, dal Wolverhampton se non vado errato, ed era di circa 16 milioni di sterline. Anche in quel caso De Laurentiis rifiutò".