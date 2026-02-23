Cesari incredulo: “Quel rigore se lo dai, resta! 2-0 regolare e c’è pure dell’altro…”

Graziani Cesari, ai microfoni di Pressing su Mediaset, analizza la direzione arbitrale in Atalanta-Napoli e giudica così l'arbitro: "Chiffi sul rigore revocato al Napoli sta al VAR 12 secondi e cambia totalmente idea. Gli fanno vedere due immagini e non quella che è invece decisivi per rilevare l'intervento falloso di Hien su Hojlund.

Gli dovevano far vedere questa immagine in cui c’è il contatto! C’è difformità di giudizio. Se dai rigore poi resta quello, lo lasci lì! Chiffi sul 2-0 si porta il fischietto in bocca ma non fischia, poi annulla la rete. Sarei curioso di sapere i dialoghi col Var magari in diretta. E’ un contrasto di gioco normale quello tra Hojlund e Hien! E sull'azione che porta all'angolo del gol dell'Atalanta c’è fallo di Zalewski su Mazzocchi, lo spinge via!”.