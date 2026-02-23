Criscitiello sentenzia: "Secondo anno di Conte è stato un autentico fallimento"

Michele Criscitiello scrive così sul campionato nel suo editoriale per Sportitalia: "Chivu festeggerà il titolo al primo colpo ma il vero problema è che le concorrenti si sono ritirare tutte insieme. Il Napoli la grande delusione. Con lo scudetto sul petto canna clamorosamente la stagione con milioni investiti e bruciati. Ora bisogna salvare il minimo indispensabile: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli ha buttato una stagione tra infortuni e occasioni mancate. Una Champions umiliante e una Coppa Italia buttata al vento. Per Conte, il secondo anno, è stato un autentico fallimento.

Si è persa anche la Juventus. Ora in Champions bisogna provare a fare un miracolo ma la partita più importante arriva nel periodo peggiore. Per costruire una squadra solida non bisogna sbagliare la spina dorsale. Qui ci sono da cambiare portiere e attaccante con estrema urgenza. Spalletti ha provato a salvare una situazione compromessa. Troppi direttori incapaci e un grande capo che in Italia neanche doveva arrivarci. Comolli è una sconfitta annunciata".