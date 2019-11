Chariello: "A Liverpool punto di non ritorno, bisogna riprendersi la dignità"

Nella trasmissione radiofonica "Punto Nuovo Sport Show", consueto appuntamento con l'editoriale di Umberto Chiariello per fare il punto sul Napoli: “Siamo arrivati al punto di non ritorno, l’anno scorso con il Liverpool infatti fu la fine del Napoli di Ancelotti, lì si infransero i sogni e da quel momento in poi una stagione in ombra ed un girone di ritorno da dimenticare, questa volta si andrà per non limitare i danni e poi magari per riscrivere la storia, per ripartire e per salvare la faccia da una multa ma soprattutto per riprendere la dignità”