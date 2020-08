Chelsea, l’ex vice-allenatore: “Boga può giocare su entrambe le corsie, i suoi punti di forza...”

Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte, ha allenato Jeremie Boga, obiettivo di mercato del Napoli, quando era al Chelsea. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il tecnico ha tracciato il profilo della forte ala di proprietà del Sassuolo: "Nel 2017 era uno dei giocatori che abbiamo allenato in Premier. E' un'ala offensiva brava su entrambe le fasce, però è più a suo agio sulla sinistra perché è abile a rientrare sul destro per tirare. Può anche giocare come seconda punta, è bravo a puntare gli avversari e dribbrarli in velocità. Oltre al dribbling e alla tecnica individuale, il suo punto di forza è il tiro dalla distanza. Pecca invece nel gioco aereo e nel calciare col destro".