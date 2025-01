Chelsea, Maresca annuncia: "Casadei non giocherà in attesa di opportunità dal mercato"

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Morecambe, valida per il terzo turno di FA Cup. Tra le tante cose che gli sono state chieste, l'allenatore dei Blues ha parlato anche di Cesare Casadei, ex obiettivo di mercato del Napoli e possibile occasione per il Torino: "Non sarà convocato. La sua situazione è più o meno la stessa di Chilwell. In questo momento, il piano è di non concedergli minuti per cogliere un'opportunità, nel caso si presentasse, e mandarlo a giocare".

Cesare Casadei era a un passo dal Napoli fino allo scorso pomeriggio. Il centrocampista del Chelsea sembrava il primo obiettivo per il centrocampo, salvo poi puntare su Philip Billing, centrocampista del Bournemouth, che arriva in prestito con diritto di riscatto fra i 9 e i 10 milioni di euro. Questo perché il Chelsea non ha abbassato le pretese, visto che voleva un trasferimento a titolo definitivo sin da subito, per una cifra che è sempre stata fra i 15 e i 20 milioni, anche più di quanto pagato dall'Inter.