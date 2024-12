Chi al posto di Buongiorno? Schwoch: “Juan Jesus per una questione psicologica”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante azzurro e commentatore tv, Stefan Schwoch: “Infortunio Buongiorno? Il problema è che in questo momento è il calciatore meno sostituibile del Napoli. Chi potrà sostituirlo? Penso Juan Jesus per una questione psicologica. Chi cedere a gennaio? Fossi in Raspadori andrei via da Napoli, ha giocato poco e con la necessità del club di prendere un difensore può essere l’unico elemento a portare un discreto tesoretto nelle casse, l’ex Sassuolo interessa alla Juventus”.