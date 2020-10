Chiacchio: "Giusto che il Napoli vada in appello, il giudice ha lasciato aperti spiragli sulle ASL..."

L'avvocato Edoardo Chiacchio, noto esperto di diritto sportivo, ha commentato la sentenza su Juventus-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' giustissimo che si vada in Appello. Se la Juventus non s'è costituita in primo grado, credo che non lo farà neanche in secondo grado. L'Appello potrà essere proposto nel merito e potrà trovare accoglimento perché anche sotto il profilo degli interventi delle varie ASL il Giudice lascia aperto degli spiragli in cui ci si potrà insinuare, cogliendo gli elementi decisivi per un vincente appello".