Chiambretti: "Temi l'arrivo della Gdf a Napoli?". Auriemma: "Gli offrono un caffè e vanno via"

Nel corso della trasmissione 'Tiki Taka' in onda su Italia1 si è discusso del caso plusvalenze che ha travolto e in particolare la Juventus di Andrea Agnelli. Il conduttore Piero Chiambretti ha domandato a Raffaele Auriemma: "Temi l'arrivo delle Fiamme Gialle anche a Napoli?".

Pronta la risposta del giornalista napoletano: "Pure se dovessero arrivare gli offrirebbero un grande caffè e se ne ritorneranno a casa. Le plusvalenze sono legittime e senza di esse la gran parte delle società di Serie A non s'iscriverebbero al campionato. C'è un difetto all'origine del sistema calcio. Le plusvalenze della Juventus credo che siano state fatte per evitare di sostanziare alcuni movimenti di mercato che non sono andati a buon fine. Le troppe spese sul mercato sono state colmate in questo modo. Ad esempio l'acquisto di Ronaldo, c'è la famosa carta segreta in merito all'affare del portoghese, credo che stiano indagando proprio su questo"