Chiariello: “A Venezia per un sogno ‘immediato’. Anguissa, la situazione Napoli-Camerun”

Umberto Chiariello a Buongiorno Napoli su Crc ha commentato il momento che sta vivendo la squadra azzurra a due giorni dalla partita del Penzo contro il Venezia, calcio d'inizio domenica ore 12.30: “C’è attesa per una partita che può regalare un sogno immediato, andare alla pausa di nuovo con la frase ‘salutate la capolista’ perché se pareggiano o dovesse vincere l’Atalanta, cosa che comunque non mi auguro, diventerebbe di nuovo capolista solitaria. Ma il Napoli dovrà vincere sul campo non facile di Venezia, un Venezia che viene da una fase positiva.

C’è un giallo poi intorno ad Anguissa: il Ct del Camerun l’ha convocato e non intende rinunciare al giocatore nonostante sia fermo ed ufficialmente infortunato. Se Anguissa viene convocato per Venezia, per il Camerum ci sarebbe gioco facile per dimostrare che sta bene e rientrerebbe a ridosso col Milan. Al di là del fatto che giochi titolare o meno, resta una risorsa importante, ed il Napoli un po’ per precauzione ed un po’ per scelta tattica potrebbe non essere convocato per sostenere che non ha recuperato e quindi il Camerun lo lascerebbe a casa. Siamo nella fase decisiva del campionato, non si può rischiare una ricaduta”.