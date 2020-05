Chiariello: "ADL guida la linea rigida contro Sky e Dazn, ma non sempre paga..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Oggi dobbiamo porci il problema se la linea di De Laurentiis è giusta o sbagliata, in merito ai diritti tv. C'è una linea molto rigida in Lega guidata da De Laurentiis e Lotito di voler fare causa a SKY e DAZN per mancato pagamento dell'ultima rata della stagione in corso. Non mi pare che SKY e DAZN abbiano tutti i torti, il Napoli come altre hanno sospeso i pagamenti per le proprie squadre, perché le due piattaforme non possono farlo? Secondo me l'unica linea possibile è l'attesa e la mediazione e cercare di uscirne tutti fuori. La linea dura non paga, ma a usare sempre la sciabola non è cosa buona e giusta".