Chiariello: "Ancelotti ha dato una lezione a Klopp, ma non ha leadership sul gruppo. Parlò Edo..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello nel solito editoriale: “Siamo tutti in attesa di sapere com'è finito l'incontro tra De Laurentiis e la squadra. Il nostro bravo mister ha dato lezioni di tattica a Jurgen Klopp. Ma la sua vera leadership dov'è? Soltanto Edo De Laurentiis ha parlato, il quale ha rincarato la dose dicendo che ci vogliono le palle e che Montervino è meglio di Pelé. Se il Napoli non vince le prossime cinque, le liti torneranno.".