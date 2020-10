Chiariello: "Certa sconfitte sono quasi positive. Non mi è piaciuta la reazione del Napoli..."

Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli, patita al San Paolo per mano dell'AZ Alkmaar, ai microfoni di Canale 21: "Io di questa partita non ne faccio un dramma, Gattuso mi sembra un uomo onesto, è una mazzata. Sembrano frasi fatte, ma le sconfitte quando possono essere facilente recuperate sono quasi positive, se tutta Napoli si è esaltata dopo l'Atalanta, il rischio era che questa squadra si sentisse compiuta, adesso invece bisogna mettersi a testa bassa e pedalare. Quello di stasera è un incidente di percorso che può capitare. Non mi è piaciuta la reazione dopo il gol subito, c'era tempo e le grandi squadre non perdono mai la testa".