Chiariello contro Osimhen: "E' inqualificabile ed ingestibile, ma Meluso doveva andare a prenderlo!"

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha parlato duramente del caso Osimhen, che rientrerà a quanto pare domani e non più venerdì, in ritardo comunque rispetto ai compagni di nazionale: “Si sono perse le tracce di Osimhen, quello che so è che alle 15 il Napoli scende in campo col Genoa per una partita importantissima. Mi domando e dico, un calciatore che prende 10 milioni all’anno, già si è fatto buttar fuori contro la Roma per un fallo stupido, costata la partita col Monza dove non ha giocato. La società non solo non l’ha punito, gli ha pure consentito di partire prima.

E' il più pagato, è il leader? Perché il leader va via una settimana prima e lascia la squadra da sola invece di chiedere scusa? Dopo la Coppa D’Africa doveva rientrare, oggi Chukwueze è già tornato a Milanello e manco è un titolare. Così come Lookman, che ha giocato pure meglio. Onana arrivò solo all'ultimo in nazionale. Poi Osimhen non s'è manco presentato al ritiro della nazionale, ma è arrivato dopo! La società non ci dice nulla, siamo alla mercé di uno che ha cancellato pure le foto del Napoli dai suoi profili social, se n'è andato prima, ha dichiarato che già sa dove andare, ADL dice che lo sappiamo già. Non torna appena può per il rush finale. Ditemi voi se questo è un comportamento professionale. Di chi dovrebbe essere innamorato di città, tifosi e la maglia che gli ha dato scudetto, notorietà e tanti soldi. Col rinnovo gli concedono di fare ciò che vuole, ma il rinnovo non ti impedisce di fare il professionista. Capisco anche lo sfilacciamento della squadra, l'ambiente non è quello di prima. Osimhen per il Napoli ora è un grande problema, ADL doveva mettere Meluso sull'aereo e dopo la finale andava accompagnato per poi farlo rientrare. Fino a giugno è del Napoli e deve dare il suo contributo. Lo si è lasciato a se stesso, è una cattiva gestione seppur di un giocatore ingestibile. Poi farà gol, ma resta il fatto che non si è saputo gestire la situazione. Sono comportamenti inqualificabili e poco maturi".