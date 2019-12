Chiariello: "Coro 'ADL vinci solo tu' è una balla clamorosa. -160mln tra Champions e cartellini"

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è stato interrogato sul coro "ADL vinci solo tu" degli ultrà a Sassuolo per contestare il presidente: " Questa è una balla clamorosa. Sta perdendo su tutti i fronti, senza Champions perde 60mln di fatturato, il parco giocatori s'è svalutato di almeno 100mln. Oltre 160mln in meno. Wuesta frase può significare qualcosa se vai in Champions e non vinci mai lo Scudetto, quindi solo lo Scudetto del campionato, ma se arriva quinto o sesto come fa a vincere ADL? Non vince nessuno".