Chiariello: "E se Conte ci sorprendesse con il 3-5-2 con questi ultimi 3 colpi?"

Umberto Chiariello ha parlato a Radio Crc delle mosse dell'allenatore del Napoli per la prossima stagione: "E se Conte ci volesse sorprendere tutti facendo prove in funzione di ciò? Ovvero: ormai ci conoscono tutti, il nostro gioco, le nostre giocate codificate. Facciamo fatica a segnare con una squadra ora con tanta sostanza e qualità con De Bruyne. Conte potrebbe fare questo ragionamento, magari è una fesseria clamorosa o una traccia per il futuro: e se decidesse di rispolverare il 3-5-2? Vi spiego perché: per me Conte non rinuncerà mai ad Anguissa e deve collocare De Bruyne in una zona dove non deve coprire troppi metri.

Deve valorizzare i suoi giocatori. Con gli spagnoli sulle fasce - Juanlu a destra e Gutierrez a sinistra - e passando al 3-5-2, Di Lorenzo si unirebbe a Rrahmani e Buongiorno con Beukema primo cambio. Di Lorenzo non sarebbe costretto a marcare e uscirebbe per rompere la linea come sa fare benissimo. A destra Juanlu e Politano, a sinistra Gutierrez e Olivera e c'è ancora Spinazzola meglio come quinto che come quarto. A centrocampo i soliti tre: McTominay-Lobotka-Anguissa. De Bruyne dietro Lukaku oppure lì Raspadori. Così si buttano via Lang e Neres? No, entrambi possono fare la seconda punta. E poi ci sono sempre le alternative tattiche. Così, il Napoli chiuderebbe il mercato con i due spagnoli e Fabbian - più che Miretti che è più offensivo - come alternativa ad Anguissa essendo anche Under".