Chiariello: "Errore di ADL sfiduciare dei leader storici, patron deve essere punto di riferimento"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “La lezione di quest'anno ad Aurelio De Laurentiis è bastata. Ancelotti non è stato l'unico responsabile, non puoi ripartire con dei leader storici che sfiduci o metti sul mercato anticipatamente. Il calcio è bugia, devi dire "Koulibaly sarà nostro tutta la vita", "Callejon e Mertens li vogliamo tutta la vita". Un presidente non fa il guerrafondaio, non fa Aurelione il centurione, non fa l'appiccia fuoco ma fa il pompiere, il punto di riferimento degli altri".