Chiariello fiducioso: "Una frase di ADL mi fa pensare che ora punta forte ai titoli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “De Laurentiis, dopo aver parlato con Zazzaroni, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni a Giordano. Pare che sulle multe ci sia stato un accantonamento, non ancora definitivo, ma ci sono considerazioni importanti. Ha sempre incensato i suoi tecnici ogni volta che li ha presi, su Gattuso sta spendendo parole che non ha mai speso. Il progetto sta diventando molto importante, a lunga scadenza, anche perché si è sempre fatto apprezzare. Le parole del presidente che dice di essere l'anti-Juve, fa pensare ad un De Laurentiis che nella fase 4 della sua presidenza, va verso la vittoria".