Chiariello: “I campionati si decidono anche con le ammonizioni, Calciopoli ce l’ha insegnato….”

Victor Osimhen è stato ammonito durante Napoli-Udinese e, diffidato, non ci sarà al rientro dalla sosta contro l’Atalanta.

Victor Osimhen è stato ammonito durante Napoli-Udinese e, diffidato, non ci sarà al rientro dalla sosta contro l’Atalanta. Il giornalista Umberto Chiariello parla dell’episodio ai microfoni di Canale 21: “I campionati si decidono anche con le ammonizioni, Calciopoli ci ha insegnato questo innanzitutto. Fourneau sa benissimo che Osimhen è diffidato e ci deve pensare 33 volte prima di dare un’ammonizione a uno che cadendo si appoggia col braccio altrimenti va a sbattere con la testa a terra. Ma stiamo scherzando? Noi andiamo a Bergamo a giocarci uno scudetto e ci manca il bomber perché un arbitro all’ultimo minuto lo ammonisce in maniera non corretta? Queste sono cose gravissime!”.