Rocchi ora promuove Marchetti-Marini, ma dopo Verona-Juve disse: "Braccio non punibile"

L'AIA ha promosso l'operato dell'arbitro Marchetti e del Var Marini per le decisioni prese in Napoli-Hellas Verona, anche per quanto riguarda l'episodio del calcio di rigore per il tocco di mano di Buongiorno dopo un contatto con Valentini. Un episodio molto simile a quanto avvenuto in Hellas Verona-Juventus, a metà settembre scorso, quando invece il designatore Gianluca Rocchi bocciò gli arbitri con queste dichiarazioni: "La decisione non è corretta, non è calcio di rigore. La dinamica non rende punibile il braccio di Joao Mario, il giocatore va per colpire di testa e la palla spiovente gli colpisce sul braccio. Errata on field review".

In pratica Rocchi qui sostenne che il rigore non ci fosse e ieri ha sostenuto, attraverso l'approvazione dell'operato di Marchetti e Marini da parte dell'AIA, che il rigore assegnato al Verona per il fallo di mano di Buongiorno abbia rappresentato una decisione corretta. Delle due l'una, caro designatore: come vanno giudicati episodi così?